Noël de l'App Store J4 : promo sur Tennis Clash et Meditopia

L'application Meditopia propose un de la méditation avec plus de 20 programmes et des centaines de séances pour vous aider à vous relaxer au quotidien. Apple promet une réduction de 50% sur l'abonnement.

Le jour du jour est Tennis Clash, un titre que l'on avait repéré à sa sortie et qui nous avait laissé un goût amer. Premier de l'App Store en quelques heures, le jeu de tennis à une main nous paraissait être plus que bancal malgré son style à la Fortnite. Apple a réduit de moitié plusieurs in-apps...

Après Looney Tunes, Clash Royale, Smule, Trivia Crack 2 ou encore Papumba, Apple propose une réduction sur Tennis Clash et Meditopia, toujours sur les achats intégrés. Une petite mesquinerie de la pomme qui avait promis des cadeaux pour Noël 2019 ...

