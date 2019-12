Uber : Le fondateur Travis Kalanick démissionne

Si Travis Kalanick quitte Uber, c’est qu’il a déjà de nouveaux projets et il aura de quoi les financer, puisque d’après CNBC, sa part dans l’entreprise de VTC valait environ 2,5 milliards de dollars.

Rare sont les entrepreneurs à avoir bâti quelque chose d’aussi profond que ce que Travis Kalanick a fait avec Uber. Je suis extrêmement reconnaissante de la vision et la ténacité qu’il a su conserver en mettant sur pied Uber ainsi que de son expertise en tant que membre du conseil.

Pendant qu’il était en fonction, l’entreprise a effectué une croissance fulgurante et un développement mondial. Travis Kalanick a su prendre les bonnes décisions, malgré certaines polémiques qu’il n’a pas toujours réussi à contourner avec le reste de l’équipe dirigeante. Nous relayions d’ailleurs une récente perte abyssale de 5 milliards . À travers un communiqué , il a annoncé quitter le conseil d’administration à compter du 31 décembre prochain. Il a aussi procédé à la vente de ses actions. Autant dire, qu’il ne part pas les poches vides.

