Apple Watch : Un médecin américain poursuit Apple pour la détection de fibrillation auriculaire

Quand le docteur a appris qu'Apple utilisait cette technologie sans lui verser des royalties, il a tenté de joindre la direction de la firme californienne pour trouver un accord financier . Immédiatement, Apple a installé une barrière refusant toute négociation. La frustration a évidemment envahi le cardiologue qui s'est indigné du fait qu'Apple se fasse de l'argent sur une technologie qu'elle n'a pas développé et qui ne lui appartient pas . Il doit probablement regretter d'avoir fait confiance aux experts de la firme californienne à qui il a présenté cette grande avancée. Puisque la firme californienne a refusé de convenir d'un accord sur des redevances, le Dr Joseph Wiesel a engagé une poursuite judiciaire pour violation d'une méthode brevetée. Le procès s'annonce long et compliqué , le cardiologue devra prouver à la justice que la technique d'Apple est la même que la sienne. Source

La nouvelle est dure pour Apple. Alors que la firme californienne est félicitée aux quatre coins du monde pour sa détection de battements cardiaques irréguliers qui sauvent des vies , la firme californienne aurait en réalité copié la méthode de détection. Ce qui énerve aujourd'hui le Dr Joseph Wiesel c'est qu'il a partagé en septembre 2017 une méthode de détection très efficace, qu'Apple a prise sans lui demander son autorisation et l'a intégrée dans ses Apple Watch de dernière génération.

Est-ce que la détection des battements cardiaque irréguliers de l'Apple Watch a été rendue possible grâce à l'incroyable travail des équipes d'Apple en Californie ? Ce n'est pas le cas, d'après le Dr Joseph Wiesel qui est cardiologue à l'Université de New York. Selon lui, Apple a volé cette méthode de détection.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.