La Tesla Cybertruck apparaît dans le dernier clip de Travis Scott

On ignore comment les producteurs du clip ont réussi à négocier avec la firme d'Elon Musk, mais vu le nombre de vues sur les clips du rappeur, chacun y trouve son intérêt. Une belle promotion pour Tesla et un gros buzz pour Travis Scott ! Au moment où nous écrivons ces lignes, le clip totalise déjà 4 500 271 vue s, alors qu'il a été publié seulement depuis 48 heures .

C'est un avantage exclusif qu'ont obtenu les producteurs du clip de Travis Scott, en effet alors qu'aucun média n'a eu l'occasion de tester minutieusement le futuriste véhicule de Tesla, la Cybertruck et le quad électriques apparaissent en fond du clip " Gang Gang ". Une vidéo principalement axée sur les voitures, tournée dans un grand entrepôt et dans une casse automobile.

Faire du placement de produit alors que le produit n'est pas encore commercialisé ? Il n'y a que Tesla pour faire ce genre de chose. Dans le dernier clip du rappeur américain Travis Scott, on peut voir pendant plusieurs secondes la Cybertruck de Tesla, ainsi que le quad électrique présenté récemment par Elon Musk.

