L'assurance Tesla dans Apple Wallet et première sortie du Cybertruck

Il y a 1 heure

Véhicules / Applications iPhone

Alban Martin

Réagir



Les propriétaires de voitures Tesla qui ont souscrit une assurance automobile auprès de l'entreprise peuvent désormais relier leurs cartes d'assurance Tesla directement à l'application Wallet, ce qui permet d'accéder plus facilement aux cartes sur l'iPhone et l'Apple Watch. Mais ce n'est pas tout, aujourd'hui marque également les premières images en situation réelle du Cyertruck, le camion polarisant d'Elon Musk.

Une nouveauté pour les propriétaires américains de Tesla

Dans le cadre d'une mise à jour de l'application Tesla hier sur l'App Store, la société a introduit la prise en charge d'Apple Wallet dans son application. Les propriétaires de voitures Tesla peuvent dès lors ajouter leur carte d'assurance sur l'iPhone en se rendant dans l'application du constructeur américain, en appuyant sur leur photo de profil, puis en allant dans Compte, Assurance, Gérer les onglets et Documents.





Tesla a lancé ses propres offres d'assurance en Californie il y a plusieurs années, et a commencé à s'étendre à d'autres États à la fin de l'année dernière. L'assurance Tesla est maintenant disponible assez largement outre-Atlantique, et la société a déclaré qu'elle espérait la proposer dans la plupart des États américains d'ici la fin de l'année, à mesure qu'elle obtiendrait l'approbation de chaque région.



Dans les États autres que la Californie, Tesla propose une assurance dynamique basée sur la collecte en temps réel de données relatives à la conduite et détermine les primes en tenant compte du nombre d'heures de conduite et d'un score de sécurité qui intègre cinq facteurs différents pour évaluer la sécurité de la conduite. C'est notamment le cas au Texas, permettant aux bons élèves de payer moins cher qu'habituellement.

Et le Cybertruck se montre enfin

Autre information concernant celui qui a révolutionné l'automobile, avec les premières images du Cybertruck présenté en 2019. Grâce à une vidéo de présentation publiée sur le forum du Cybertruck Owners Club, nous pouvons voir une bonne partie du véhicule, y compris son pare-brise géant et son look incroyable.



Alors que le patron avait parlé longuement de l'essuie-glace avant qui doit s'occuper de nettoyer l'ensemble du pare-brise, son énorme taille visible dans la vidéo permet de le confirmer.



Le reste des images montre le camion sous tous les angles avec aperçu des roues, du hayon et de la caisse. Malgré tout, le Cybertruck semble toujours un peu irréel avec sa finition en acier inoxydable et sa forme trapézoïdale.



Qu'en pensez-vous ?