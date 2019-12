Oppo copie les AirPods avec ses écouteurs Enco Free

Après la marque Realme, c'est au tour de la marque Oppo de lancer son plagiat des AirPods en largement moins cher. Il faut dire que les autres marques en profitent puisque la firme californienne n'engage pas de poursuite judiciaire. En Chine, c’est tout à fait légal.

Une version blanche, noire ou rose

Ils s'appellent les Enco Free et annoncent déjà une belle entrée sur le marché des écouteurs sans fil pour Oppo. Lors de la présentation de ses nouveaux smartphones les Oppo Reno 3 et Reno 3 Pro, la marque chinoise (détenue par BBK Electronics) en a profité pour dévoiler ses nouveaux écouteurs.

Immédiatement, les journalistes qui assistaient à l'événement ont compris que ces Enco Free étaient en réalité des AirPods déguisés, ils ressemblent trait pour trait aux écouteurs d'Apple.



La boite et même l'interface de connexion sur le smartphone ont été plagiées...

Côté caractéristiques, Oppo assure que les Enco Free tiennent jusqu'à 5h de lecture intensive de musique, la marque a fait mieux qu'Apple au niveau de la boite de recharge, puisque celle-ci a une autonomie de 25 heures, quand celle des AirPods affiche 24 heures.



Concernant la boite de recharge, elle a la même forme que celle des AirPods avec le voyant LED indiquant la recharge, mais pour que ça ne ressemble pas trop non plus, Oppo a ajouté le nom de sa marque.

Celle-ci se recharge par USB type-C mais n'est pas compatible avec la recharge sans fil comme la boite des AirPods de 2e générations ou des AirPods Pro, une petite déception.

Les écouteurs possèdent des commandes tactiles. En effet, l'utilisateur pourra ajuster le volume sans avoir à toucher à sa montre connectée ou son smartphone. Il pourra aussi changer de musique facilement.



Oppo annonce le Bluetooth 5.0 et une touche d'intelligence artificielle pour un semblant de réduction de bruit lors d'une conversation téléphonique. En réalité, celle-ci est incomparable avec la réduction de bruit active des AirPods Pro, mais ça reste quand même un avantage.



La latence audio sera de 120 ms, ce qui est excellent. Dernier point à savoir sur les Oppo Enco Free, ils ont la protection contre l'humidité IPX4.

Les nouveaux écouteurs sans fil d'Oppo seront disponibles en noir, rose ou blanc. La commercialisation n'est pour l'instant pas prévue en Europe, mais elle pourrait prochainement l'être. En Chine, les Enco Free seront disponibles de façon imminente au prix de 699 yuans, soit un tarif d'environ 100€ en France.



Il va falloir qu'Apple réagisse vite puisque les copies des AirPods se démocratisent très vite, au point où même les marques connues s'y mettent !



