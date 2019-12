La saison 2 de The Mandalorian (Star Wars) déjà officialisée

Alban Martin

L'une des séries évènements de l'année, The Mandalorian, aura bel et bien droit à une saison 2 dès l’automne 2020. Disney a renouvelé officiellement le spin-off de Star Wars pour son service de streaming vidéo. La production aurait d'ailleurs déjà débuté.



Alors que la saison 1 de The Mandalorian s'est achevée la semaine dernière sur Disney+, son créateur et producteur Jon Favreau a profité de ce moment pour tweeter une bonne nouvelle :

La saison 2 de #themandalorian à venir à l’automne 2020.

Disney+ met la pression sur Netflix, Apple TV+ et autres Amazon Prime

C'était une rumeur insistante, voici simplement la confirmation. En effet, Favreau avait déjà indiqué travailler sur de nouveaux épisodes, les fans de Star Wars peuvent désormais cocher octobre-novembre-décembre 2020 dans leur calendrier. En France, nous n'avons pas eu encore droit à Disney+ (sauf avec notre astuce) mais le service sera disponible le 31 mars prochain. De quoi pouvoir regarder la saison 1 tranquillement avant la seconde.



Cette série fait partie du line-up de Disney+ qui a ravi des millions de spectateurs avec le mystérieux Mando, et surtout l’adorable Bébé Yoda. D'ailleurs, Disney+ a prévu deux autres séries dérivées de la franchise : une centrée sur Obi-Wan Kenobi avec un Ewan McGregor et un prequel de Rogue One, pour suivre les aventures de Cassian Andor (Diego Luna). Les deux sont prévues pour 2021. Et si vous n'aimez pas Star Wars, le catalogue de Disney+ est déjà bien rempli avec les films et animés Disney, mais aussi Pixar, Marvel et autre documentaires de National Geographic.