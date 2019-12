Samsung : Fold 2 et Galaxy 20 lancés en février 2020 ?

Sans surprise, le géant Samsung s'apprête à lancer son nouveau flagship en février 2020, en marge du MWC. Comme chaque année, le coréen renouvellera ainsi son Galaxy SXX mais avec deux surprises de taille. En effet, le Galaxy Fold 2 pourrait s'inviter, tout comme une nouvelle nomenclature pour son best-seller. Le Galaxy S11 serait nommé Galaxy 20.

Un Galaxy Fold 2 à moitié prix ?

Le constructeur numéro un au monde a beau avoir de grandes difficultés pour lancer son premier smartphone pliant, le Fold a tout de même été écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Un joli score qui cache de nombreux défauts comme sa fragilité et son interêt encore limité, surtout à 2000€ l'unité. Malgré tout, le Fold 2 va proposer un tarif plus raisonnable et un système de clapet plus pratique. On parle en effet d'un téléphone à 1000€ avec un écran pliant en verre, une première.



Selon le journal coréen Yonhap, le prochain événement Unpacked prévu à la mi-février aux États-Unis va nous permettre de le découvrir, en même temps que le successeur du Galaxy S11. L'appareil serait même commercialisé quelques jours après.

Un nouveau nom pour les Galaxy S ?

Enfin, selon nos confrères bien renseignés sur le concurrent d'Apple, le prochain haut de gamme "classique" de Samsung changerait de nom pour devenir Galaxy 20, plutôt que Galaxy S11. L'idée serait de l'accorder à l'année de sortie. Plus facile à retenir. Pour le reste, l'ex Galaxy S11 miserait gros sur l'appareil photo et l'écran 120 Hz... comme l'iPhone 12 à venir.



