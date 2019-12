Affaire Cambridge Analytica : Amende de 1,6 million de dollars pour Facebook au Brésil

Le reste des pays sont l'Inde, les Philippines, le Brésil, l'Australie et le Mexique. Visiblement, Facebook est loin d'avoir fini d'entendre cette affaire, puisque d'autres procédures judiciaires sont toujours en cours dans certains des pays concernés. Cette année, Netflix a sorti un documentaire passionnant sur cette incroyable affaire qui a fait la Une des médias pendant plusieurs semaines. Source

Dans cette affaire qui a été jusqu'à provoquer la chute de 7% de l'action Facebook à la bourse de New York le 19 mars 2018 , plusieurs pays sont concernés. D'après les informations de Facebook ce sont 70 632 350 personnes qui ont eu leurs données personnelles récupérées de façon frauduleuse par Cambridge Analytica. Le réseau social a divisé les pays de cette façon :

L'ampleur de l'affaire Cambridge Analytica a été mondiale et a révélé un gros malaise sur la sécurité des données personnelles des utilisateurs Facebook. Plusieurs mois après, les conséquences continuent à tomber pour Facebook et les décisions de justice se prononcent un peu partout dans le monde. Même si ce sont des sommes dérisoires qui ne feront pas de mal financièrement au géant des réseaux sociaux, cela reste un grave impact pour l'image de Facebook . C'est aujourd'hui que le gouvernement brésilien a condamné Facebook de 1,6 million d'amende suite aux 443 000 utilisateurs brésiliens qui ont vu leurs données personnelles être "aspirées" par l'entreprise Cambridge Analytica.

Après le Royaume-Uni et sa condamnation de 644 000 dollars infligée à Facebook, c'est au tour du Brésil de condamner également le réseau social pour l'affaire Cambridge Analytica. Pour rappel, il s'agit d'une entreprise qui a été au coeur d'un scandale courant l'année 2018, pour avoir volé les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook afin de favoriser le Brexit et l'élection de Donald Trump en 2016. Depuis, l'entreprise a disparu.

