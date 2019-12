La fonctionnalité Appel d'urgence d'Apple évite une agression sexuelle

Terrifiante histoire que celle vécut par une utilisatrice d'iPhone... Récemment, cette dernière a tenu à mettre en avant la fonctionnalité d'Apple permettant de contacter les urgences rapidement, sans avoir besoin de taper le numéro.



À Virginia Beach, en Virginie, une tentative d'agression sexuelle violente a eu lieu, que cette même femme a tenu à raconter tout en gardant son anonymat. Récit...

Dimanche dernier, très tôt, un inconnu s'est approché de la femme pour lui demander de l'aide car il avait lui-même perdu son téléphone à la Pomme. Cette dernière accepte alors de l'aider, sans se douter du danger à ce moment-là :

Il indique à la femme qu'il pensait avoir perdu le téléphone dans le sable, près de l'eau, pointant du doigt une zone reculée. La victime lui parle alors de Localiser mon téléphone, en lui demandant d'entrer ses identifiants pour localiser l'appareil.



L'homme se perd dans l'interface iOS, et les codes qu'il entre ne fonctionnent pas, provoquant la panique de la victime :

Je récupère mon téléphone, je me retourne et j'essaie de m'enfuir et il vient juste derrière moi, m'attaque, m'attrape le visage, me couvre la bouche. J'essaie de crier à l'aide, mais il me pousse au sol - et pousser mon visage contre le sol. Parce que j'ai crié, il me serre encore plus la bouche en essayant d'étouffer tout bruit que je fais.