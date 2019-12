Steam débarque sur l’Apple Watch sous le nom « Smoke »

Vous pourrez donc visualiser les jeux que vous avez dans votre bibliothèque Steam, mais également voir vos trophées remportés. Voir les dernières nouveautés qui sont sorties sur Steam, leur prix, les appréciations des autres utilisateurs... Autre accès bien utile, c’est la visibilité sur le statut de connexion de vos amis Steam. Vous pourrez en un coup d’œil voir si votre ami est connecté pour une partie de Counter Strike ! L’application propose également plein d’autres fonctionnalités liées à la communauté et à la boutique. Il faut plus la voir comme un « compagnon » de l’application Steam Mobile .

On ne s’attendait probablement pas à cette application sur l’App Store de watchOS. La célèbre boutique virtuelle de jeux vidéos « Steam » disponible sur PC et Mac est désormais disponible sur Apple Watch. Une bonne nouvelle pour les gamers !

