Disney+ : De nombreux désabonnements depuis la fin de la saison 1 de The Mandalorian

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2

L'année 2019 aura été marquée par l'arrivée d'un petit nouveau dans l'univers du streaming. Il s'agit de Disney+ qui est disponible depuis le 12 novembre aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas et dans le reste du monde grâce à un VPN. Le démarrage a été impressionnant, puisque les statistiques de téléchargements de l'app se sont envolées et le nombre de souscriptions a été très important (10 millions en 24h).

Le début de la chute ?

Comme on dit, après le rêve, le retour à la réalité ! Le réveil serait brutal d'après les observations du site comicbook qui a remarqué de nombreux tweets d'abonnés à Disney+ annoncer arrêter leur abonnement suite à la fin de la saison 1 de la série Star Wars "The Mandalorian".

En effet, de nombreux utilisateurs du nouveau service de streaming auraient souscrit à l'abonnement uniquement pour visualiser la saison 1 de la série, une fois celle-ci terminée, ils prennent la fuite pour revenir quand la diffusion de la saison 2 aura lieu.

Cela reflète le manque de fidélité et d'intérêt que n'arriverait peut-être pas à générer Disney+ comme le fait Netflix. En effet, les catalogues sont très différents. À la rédaction d'iPhoneSoft, nous avons vite été lassés du catalogue de Disney+. La majorité des contenus sont des films et séries déjà vus et le reste est essentiellement destiné à un jeune public. Comparé à Netflix, c'est le jour et la nuit !



Plusieurs tweets ont été aperçus sur Twitter annonçant la résiliation de l'abonnement Disney+ :

“Im gonna to cancel Disney+ now that Mandalorian is over”. -the new look at me I’m too cool for the room quote — That Junkman (@ThatJunkman) December 30, 2019

Et puis il y a les petits malins qui ont attendu que Disney publie la saison en entier pour s'enchainer tous les épisodes pendant la période d'essai.



I’m probably going to do the free trial of Disney+ so I can binge Mandalorian and then cancel. Does that make me even cooler? 😂 — 𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕷𝖆𝖓𝖌𝖋𝖔𝖗𝖉 (@davidlangford73) December 30, 2019

Il va être intéressant d'observer comment le parc d'abonnés de Disney+ va se comporter courant l'année 2020. Avec Netflix en face qui résiste bien, Apple TV+ qui va ajouter de nombreux contenus originaux, HBO Max qui va faire son grand lancement... Il va y avoir de l'agitation qui pourrait rendre fragile le nouveau business de Disney.

Télécharger l'app gratuite Disney+