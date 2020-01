Dell essaie d'attirer les possesseurs d'iPhone avec cette nouveauté de transfert

Pour 2020, Dell a pris une bonne résolution. Celle de proposer aux utilisateurs d'iPhone la compatibilité avec son logiciel "Mobile Connect". Il s'agira d'une mise à jour très intéressante qui vous proposera plusieurs fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie !

Glisser vos documents de l'iPhone vers le PC

Le projet n'est pas encore complètement abouti, mais cela devrait arriver d'ici les prochains mois. Dell va proposer un logiciel permettant aux utilisateurs d'iPhone de transférer des photos, des vidéos et tout autre fichier vers Windows 10.



Le principe sera simple, il suffira de télécharger le logiciel "Mobile Connect" développé par Dell Technologies, puis de télécharger l'application iOS qui permettra de faire le lien entre l'iPhone et le PC compatible sous Windows 10.

Une bonne chose pour les possesseurs d'iPhone qui n'aiment pas l'univers macOS ou qui n'ont pas le budget pour se faire plaisir et qui se rabattent du coup sur un PC.



Pour voir les choses plus simplement, l'équivalent sur macOS s'appelle AirDrop, ce sont exactement les mêmes fonctionnalités !



En plus des documents que vous pourrez transférer de votre iPhone vers votre PC compatible avec ce logiciel, vous pourrez aussi envoyer des textes de l'application iOS vers le logiciel. Une sorte de copier sur l'iPhone et de coller sur le PC.



