iPhone : un brevet d'une Touch Bar sur le côté de l'appareil

Il y a 54 min (Màj il y a 54 min)

Guillaume Gabriel

Et si l'iPhone prenant la direction d'un appareil entièrement tactile ? C'est le chemin le plus susceptible d'être pris par la firme, dans un rapport publié en novembre dernier dans lequel on apprenait que la Pomme parlait "des boutons physiques sur un smartphone qui seront remplacés par des commandes tactiles".



Le dernier brevet déposé par Apple, relevé par nos confrères de Patently Apple, appuie cette volonté : on y retrouve une Touch Bar sur le côté de l'appareil, avec plusieurs actions possibles.

Un brevet d'Apple pour une Touch Bar sur iPhone

Aujourd'hui, le Bureau américain des brevets et des marques a officiellement publié le septième brevet accordé par Apple pour les iPhones avec écrans tactiles latéraux. Une preuve de plus que la Pomme travaille sur le sujet avec intensité, à l'image du Huawei P30.



On retrouve ici un brevet avec vue en perspective d'un dispositif électronique avec un affichage flexible, tout en faisant apparaitre des boutons virtuels pour lancer des applications et faire défiler latéralement les informations.



La tranche du téléphone sert donc de Touch Bar pour effectuer diverses actions comme afficher la batterie, régler le volume, activer le flash, et bien d'autres...



On a hâte de voir ce petit écran tactile faire son apparition sur un futur iPhone 13 ou iPhone 14...

