CES : LG annonce des TV 8K à 60Hz compatibles AirPlay

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Le CES 2020 de Las Vegas n'ouvrira que mardi 7 janvier, mais déjà LG annonce ses nouveaux téléviseurs 8K avec une option forte intéressante pour les Apple addicts. En effet, tous les nouveaux écrans seront compatibles AirPlay et HomeKit.

Huit TV 8K chez LG avec AirPlay, Apple TV et plus encore

Le constructeur coréen avait été l'un des derniers à mettre à jour ses récents téléviseurs pour assurer la compatibilité Apple TV+ et AirPlay, cette fois il prend les devants en annonçant en premier ses nouveaux écrans 2020 avec « une vraie 8K ».

En effet, LG se targue d'un nouveau processeur de traitement, l’α9, qui passe à la troisième génération et permettra l'upscale en 8K grâce à l’intelligence artificielle avec un effort particulier sur les visages.

La gamme de 2020 comprend déjà 8 téléviseurs avec du très haut de gamme LG SIGNATURE OLED 8K et du haut de gamme LG NanoCell certifiés 8K.

88/77 OLED ZX

75/65 Nano99

75/65 Nano97

75/65 Nano95

Outre la 8K à tout va, LG intègre des codecs HEVC, VP9 et AV1 pour une compatibilité étendue notamment avec les services de streaming optimisés comme Youtube. Enfin, sachez que les téléviseurs pourront afficher 60 images par seconde en 8K, une première qui intéressera les joueurs du futur notamment. Le tout tourne sous webOS et embarquent donc AirPlay 2, Apple TV, HomeKit, mais aussi Google Assistant et Amazon Alexa.

