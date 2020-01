Clash Royale : Un nouveau personnage est arrivé

Un gros changement a eu lieu en ce début d'année sur le célèbre jeu Clash Royale. L'éditeur finlandais Supercell fait forte impression avec une nouvelle saison qui apporte de nombreuses nouveautés.



Clash Royale : Saison 6

Vous êtes plus d'une centaine de millions à jouer quotidiennement à Clash Royale. Le jeu en ligne qui utilise le modèle économique "freemium" est sorti le 2 mars 2016 dans le monde entier et depuis n'arrête plus ses records de nouveaux joueurs !



Une progression qui permet à Supercell d'avoir de gros revenus et donc en conséquence de proposer des nouveautés régulièrement sur son jeu.

Récemment, l'éditeur a sorti une nouvelle mise à jour qui apporte plusieurs nouveautés. On retrouve une nouvelle carte commune qui ne coûte seulement que trois Elixir. Ainsi qu'un nouveau personnage qui débarque, son nom ? L'artificière. Un nom qui n'est pas choisi par hasard, puisqu'elle tire des feux d'artifice sur vos adversaires pendant un combat.

Un skin... Totalement gratuit !

Les joueurs de Clash Royale auront la possibilité de débloquer un skin de tour gratuit lors de cette nouvelle saison. Supercell propose aussi des boosts de niveau de carte qui sont l'une des grosses nouveautés de cette saison 6.



Dans la note de mise à jour, l'éditeur annonce aussi des règles qui vont changer prochainement pour créer une toute nouvelle expérience pour tous les joueurs. On se demande déjà ce que ça pourrait bien être !

Des corrections de bugs ont été effectuées, apportant une meilleure stabilité au jeu.

