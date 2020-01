Apple et Samsung représentent 90% des ventes de smartphones aux États-Unis

Hier à 18:26 (Màj hier à 19:39)

Julien Russo

D'après un récent rapport de Wave7 Research, Apple et Samsung feraient vivre un véritable enfer à leurs concurrents sur le marché des smartphones. En effet, il est dit que le géant californien et le géant sud-coréen seraient en totale domination aux États-Unis, avec... 90% des smartphones vendus !

Des informations qui proviennent des opérateurs américains

En France nous avons pris l'habitude d'acheter un nouvel iPhone directement en paiement comptant ou en paiement 4x sans frais pour alléger un peu la facture. Aux États-Unis, les smartphones se vendent en très grande majorité via des forfaits avec engagement de 24 mois.

Cela permet donc de se faire une idée assez fiable des ventes, surtout quand les opérateurs aiment bien se vanter d'avoir vendu beaucoup de smartphones, ce qui sous-entend aussi de nombreuses souscriptions à des abonnements mobiles bien onéreux pour rentabiliser le smartphone !



Verizon et T-Mobile sont deux opérateurs très importants aux États-Unis, ils ont récemment dévoilé les chiffres des ventes de smartphones de la fin d'année 2019 et il faut le dire... Apple et Samsung réalisent des performances incroyables.

Le marché des smartphones aux USA se résume pratiquement qu'à l'iPhone et au Galaxy de Samsung. Chez Verizon les smartphones des deux marques réalisent 94% des ventes et chez T-Mobile ils réalisent 91% ! Ces ventes concernent à la fois les achats réalisés sur le site et dans les boutiques physiques.



Si on regarde ces chiffres, il est fort probable que la tendance chez AT&T et Sprint soit la même.

Quel smartphone se vend le mieux ?

D'après les opérateurs américains, pour Apple c'est l'iPhone 11 qui part le plus vite. Il faut dire que son prix avantageux permet aux opérateurs de faire des prix plus intéressants avec les souscriptions d'abonnements. Pour Samsung, le Galaxy S10 arrive premier.



La situation est un peu gênante pour les marques concurrentes qui doivent probablement réaliser des ventes qui se comptent sur les doigts d'une main dans certaines boutiques. Les autres marques réalisent en moyenne 2 à 4% des ventes.



Concernant les marques chinoises comme Xiaomi, Realme, Huawei ou même Oppo, elles rencontrent énormément de succès auprès des opérateurs asiatiques et européens, mais c'est loin d'être le cas encore aux États-Unis.



