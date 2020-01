Netflix aurait obtenu l'exclusivité de l'histoire de la fuite de Carlos Ghosn

Vous avez probablement vu dans l'actualité que Carlos Ghosn qui a été le PDG de Renault Nissan de 2005 à 2019 est actuellement en fuite alors qu'il était assigné à résidence au Japon, jusqu'à son procès. L'histoire passionne les médias, mais aussi la plateforme de streaming Netflix qui aurait obtenu l'exclusivité.

Netflix & Carlos Ghosn

C'est bien connu, Netflix adore raconter les histoires qui ont fait le buzz à travers le monde. On a pu le voir avec la série "Narcos" sur l'histoire de Pablo Escobar ou dernièrement une série documentaire sur l'affaire Luka Rocco Magnotta "Don't F**k With Cats". Cette fois-ci, Netflix veut à nouveau avoir son heure de gloire !



D'après Le Monde, Carlos Gohsn aurait rencontré le producteur de Birdman John Lesher il y a quelques mois pour produire un documentaire exclusif (certainement sous forme de séries avec plusieurs épisodes). C'est directement lui qui raconterait comment s'est passé son histoire.

Il faut dire que l'affaire du patron libanais qui est accusé d'abus de confiance aggravé et de fraude quand il était PDG de Renault Nissan passionne les foules et de nombreuses personnes suivent quotidiennement la fuite de l'homme de 65 ans qui a déclaré dans un communiqué de presse être "otage d’un système judiciaire japonais truqué dans lequel la culpabilité est présumée. Je n’ai pas fui la justice – j’échappe à l’injustice et la persécution politique".

Si Netflix s'intéresse à l'ancien PDG de Renault Nissan c'est que la plateforme de streaming sait le potentiel que peut générer ce genre de sujet qui fait fréquemment la Une des médias et qui boost les audiences des journaux télévisés ainsi que des médias en ligne.



On ne sait pas pour l'instant quand aura lieu le début du tournage ni quand celui-ci sera disponible dans le catalogue de Netflix. Une chose est sûre, c'est qu'il faut déjà attendre que l'affaire se termine.

Chaque semaine, un nouveau rebondissement retentit pour Carlos Ghosn, après avoir pris un jet privé pour s'enfuir au Liban, Interpol vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre l'ex-PDG.

D'après RTL, la demande d'arrestation formulée par Interpol a peu de chance d'aboutir.



Cette nouvelle série Netflix s'annonce à l'avance être addictive !