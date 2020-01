Samsung présentera ses Galaxy S20 et Fold 2 le 11 février

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

8

Samsung avait prévu de présenter ses Galaxy S20 (S11) et Galaxy Fold 2 le 11 février prochain, mais avec l’annonce des Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite, la firme a fait une boulette. En effet, elle a mis en ligne puis retiré une vidéo de présentation du Galaxy S20 et du Galaxy Fold 2. On y voit clairement la date du 11/02/20, soit quelques jours avant le MWC 2020 de Barcelone. Samsung a toujours aime faire ses conférences Unpacked en marge de cet événement.

Une video de présentation officielle pour les futurs haut de gamme de Samsung en 2020

Pour présenter ses nouveaux flagships, le coréen a prévu une conférence à San Francisco que l’on pourra suivre en direct sur le site de Samsung et sur YouTube, comme le fait Apple.

Les S20 et Fold 2 seront dévoilés le 11 février, soit juste avant le Mobile World Congress qui aura lieu du 24 au 27 février.



Voici la vidéo en fuite :

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

Un Galaxy S20 très photogénique

Pour marquer le coup, Samsung aurait donc changé la nomenclature de son téléphone phare. Il devrait s’appeler Galaxy S20 en référence à l’année de sortie. Samsung mise énormément sur la partie photo puisque nous avions vu qu’il aurait 4 ou 5 capteurs à l’arrière avec un objectif principal de 108 mp et certainement un capteur 3D comme Apple le prévoit sur l’iPhone 12. De plus, la partie logicielle en fuite vient de révéler de nombreuses améliorations corrélées avec l’arrivée d’un mode Réalisateur, un mode Pro, de nouveaux effets Bokeh, et autres mode nuit 2.0 repérés dans le code source de One UI 2.0, la surcouche.

Le Fold 2 moins cher et plus costaud

Quant au Galaxy Fold 2, il est attendu pour être deux fois moins cher, soit 1000€ et avec un nouveau format style clapet qui le rendrait plus solide.



On a hâte d’en savoir plus sur les concurrents numéro un d’Apple.