Airbnb : Une IA pour détecter les locataires ayant de mauvaises intentions

Il y a 60 min

Julien Russo

Réagir

Les histoires négatives autour des locations Airbnb, ce n'est pas ce qui manque ! On a eu le droit à l'appartement complément saccagé, à l'organisation d'une soirée gigantesque alors que le propriétaire n'était pas prévenu... Cette mauvaise image, Airbnb n'en veut plus et aurait peut-être trouvé une solution.

L'intelligence artificielle en renfort

Il y a quelques mois, la plateforme Airbnb avait exprimé son souhait de vérifier en détail tous les profils des loueurs de logements. Un travail titanesque quand on sait le nombre d'utilisateurs qui réservent sur Airbnb.

Dernièrement, EveningStandard a révélé que pour arriver à contrôler efficacement tous ses utilisateurs, Airbnb aurait probablement trouvé la solution, ses équipes devraient avoir un soutien de taille, puisqu'une intelligence artificielle entrerait en jeu pour vérifier "l'état mental" de la personne qui veut louer une maison ou un appartement.

Grâce à une collaboration avec les équipes de l'entreprise Trooly qu'a racheté Airbnb en 2017, la plateforme de réservation de logement chercherait à enquêter sur le profil des personnes qui réservent.



L'objectif est simple, il s'agirait de fixer une étiquette sur les utilisateurs. L'outil basé sur l'intelligence artificielle irait chercher les antécédents judiciaires du concerné, mais aussi ses posts sur les réseaux sociaux. À partir de cela, Airbnb pourrait déterminer si cette personne a tendance à être narcissique, excentrique, dangereuse...



On imagine par la suite trois possibilités :

La personne qui loue son bien immobilier pourrait être avertie pour plus de prudence La réservation pourrait être annulée L'inscription sur Airbnb pourrait être refusée

L'entreprise de location a été contactée par rapport à ce projet, mais bien évidemment elle n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes.



Ce que veut Airbnb c'est anticiper, empêcher que des situations délicates se produisent, causant l'insatisfaction de la personne qui loue son logement. Puisque nombreuses sont les personnes a avoir banni Airbnb après une mauvaise expérience avec un locataire.



Télécharger l'app gratuite Airbnb