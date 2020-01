AirPods Pro : La dernière mise à jour pose problème

Il y a précisément 21 jours, on vous avait parlé d'une mise à jour des AirPods Pro. La firme californienne avait lancé une nouvelle version du firmware pour améliorer la qualité du son. Cependant, depuis cette date, il y a plusieurs propriétaires des nouveaux écouteurs qui se plaignent que la réduction de bruit active est moins efficace.

Dans les mises à jour, il y a des améliorations, mais aussi des dégradations involontaires qui gâchent parfois l'expérience de l'utilisateur. Depuis la dernière mise à jour réservée aux AirPods Pro, plusieurs propriétaires des écouteurs haut de gamme d'Apple se plaignent sur Reddit d'avoir perdu sur l'efficacité de la réduction de bruit :

J'ai remarqué que l'annulation active du bruit après 2C54 ne fonctionne pas aussi bien qu'avant. Quand j'ai eu les pros, je me souviens avoir marché sur la route avec un anc et un volume d'environ 55% et je n'entendais rien, rien du tout. Maintenant je peux entendre les bruits de fond et la différence entre anc et off est minime, j'ai aussi besoin d'environ 70% pour bloquer tout le son. Quelqu'un d'autre a rencontré le même problème ?