Apple et Netflix dezingués par Ricky Gervais aux Golden Globes

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Tim Cook s’en souviendra longtemps. Le patron de la firme à la pomme était en lui-même présent lors de la 77ème cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu cette nuit à Beverly Hills. Alors qu’on s’attendait à de nombreux prix pour les services de streaming, il en a été autrement avec des gagnants comme Fleabag et Once Upon a Time in Hollywood. Il y a aussi la chaîne payante HBO qui a raflé de nombreux prix.



Mais c’est surtout le tacle de Ricky Gervais qu´on retiendra..

« Allez vous faire foutre »

L’acteur britannique a débuté par un drôle de compliment adressé à Apple avec la série phare The Morning Show, où l’on retrouve Steve Carell, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Diffusée exclusivement sur Apple TV+, la série « est un super drama à propos de la dignité et de faire la chose juste, mais aussi créée par une entreprise qui a des ateliers de misère en Chine ». Alors qu’on voyait Tim Cook en gros plan au début de la prise de parole, le réalisateur ne s’est plus attardé sur lui.



Mais Gervais ne s’est pas arrêté pour autant avec une séquence pour le moment engagée :

Apple, Amazon, Disney. Si l’État islamique lançait un service de streaming, vous appelleriez votre agent, n’est-ce pas ? [...] Si vous gagnez un prix ce soir, ne l’utilisez pas comme les plateformes pour faire un discours politique. Vous n’êtes pas en position de faire la leçon au public sur quoi que ce soit. Vous ne savez rien du monde réel. La plupart d’entre vous ont passé moins de temps à l’école que Greta Thunberg. Alors, si vous gagnez, venez, acceptez votre petit prix, remerciez votre agent, votre dieu, et allez vous faire foutre.

Apple n’a évidemment rien gagné malgré trois nominations à ces Golden Globes. Netflix n’était pas à la fête non plus avec un seul prix pour Olivia Colman, meilleure actrice dans une série dramatique avec The Crown.



Malgré tout, Tim Cook a remercié tout le monde avec la cérémonie... Que pouvait-il faire d’autre ?



A votre avis, Gervais a-t-il eu raison ?