Apple TV+ : maigre victoire pour Apple aux Golden Globes 2024

L'un des espoirs d'Apple dans l'univers du cinéma et du streaming, c'est de remporter le maximum de prix dans les prestigieuses cérémonies. Cette nuit a eu lieu la 75e édition des Golden Globes, l'occasion pour Apple de se faire remarquer avec des pépites comme Killers of the Flower Moon qui a été un gros succès au cinéma à travers le monde. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les créations originales d'Apple.

Une soirée au bord de la déception

Tout avait pourtant bien commencé, la 75e cérémonie des Golden Globes débutait avec un total de 16 nominations pour les productions signées par Apple, une performance qui était présentée comme étant prometteuse. Avec des films comme Killers of the Flower Moon qui regroupe le duo Leonardo DiCaprio et Robert De Niro au premier plan, on pouvait se dire qu'Apple partait avec un avantage considérable dans plusieurs catégories. Malheureusement, la cérémonie a été un lot successif de déception pour les créations originales Apple.



En effet, la seule victoire remportée pour un film/série Apple, c'est le prix attribué à Lily Gladstone dans la catégorie de la meilleure actrice dans un film dramatique pour Killers of the Flower Moon. Émue par cette récompense, l'actrice a déclaré sur scène :

J'aime tout le monde dans cette pièce en ce moment, merci. Je n'ai pas de mots. Je viens de parler un peu de la langue Blackfeet, d'une belle communauté, d'une nation qui m'a élevé, qui m'a encouragé à continuer, à continuer à le faire. C'est une victoire historique. Il n'appartient pas seulement à moi ; je le tiens avec toutes mes belles-sœurs, le film, ma mère - je me tiens juste sur toutes vos épaules.

Lily Gladstone a aussi remercié Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ainsi que le réalisateur Martin Scorsese qui a été l'une des personnes qui a réclamé sa présence dans le casting du film Killers of the Flower Moon.

Lily Gladstone Golden Globes 2024, actrice dans le film

Killers of the Flower Moon

Parmi les échecs d'Apple dans la 75e édition des Golden Globes, on compte :

La défaite de Gary Oldman (Slow Horses) dans la catégorie du meilleur acteur dans une série dramatique, le prix est revenu à Kieran Culkin de la série HBO Succession.

La défaite de Jason Segel (Shrining) dans la catégorie du meilleur acteur dans une série comique ou musicale, le prix est revenu à Jeremy Allen White de la série Disney The Bear.

La défaite de la série Lessons in Chemistry dans la catégorie de la meilleure série d'anthology, mini-série ou téléfilm, le prix est revenu à la série Netflix Acharnés.

La défaite de Brie Larson (Lessons in Chemistry) dans la catégorie de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm, le prix est revenu à Ali Wong de la série Netflix Acharnés.

La défaite de la série The Morning Show dans la catégorie de la meilleure série dramatique, le prix est revenu à la série HBO Succession.

La défaite de Billy Cudrup (The Morning Show) dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle d'une série, le prix est revenu à Matthew Macfadyen de la série HBO Succession.

La défaite de la série Ted Lasso dans la catégorie de la meilleure série comique, le prix est revenu à la série Disney The Bear.

La défaite de Jason Sudeikis (Ted Lasso) dans la catégorie du meilleur acteur dans une série comique ou musicale, le prix est revenu à Jeremy Allen White dans la série Disney The Bear.

La défaite d'Hannah Waddingham (Ted Lasso) dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle d'une série, le prix est revenu à Elizabeth Debicki dans la série Netflix The Crown.

Puis, on retrouve un total de 6 nominations qui ont échoué pour le film Killers of the Flower Moon :

Meilleur film dramatique : Oppenheimer (Universal Pictures)

Meilleur acteur dans un drame : Cillian Murphy (Oppenheimer)

Meilleur acteur dans un second rôle : Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Meilleur scénario : Justine Triet et Arthur Harari (Anatomie d'une chute de France 2 Cinéma)

Meilleure réalisation : Christopher Nolan (Oppenheimer)

Meilleure bande originale : Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Les grands gagnants des Golden Globes 2024 sont sans aucun doute HBO, Disney et Netflix qui ont remporté une grande partie des récompenses. En ce qui concerne Universal Pictures, c'est un succès impressionnant grâce à Oppenheimer qui a remporté un total de 5 prix, une performance incroyable pour ce film qui a été l'un des plus vus au cinéma en 2023.