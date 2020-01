CES 2020 : JBL présente ses écouteurs sans fil pour concurrencer les AirPods

Julien Russo

Vous avez remarqué le nombre de fabricants qui lancent leur gamme d'écouteurs sans fil ? Chacun a vu le succès des AirPods et veulent eux aussi une part du gâteau. Chaque jour qui passe, ajoute de la concurrence aux écouteurs sans fil d'Apple.

JBL présente deux types d'écouteurs sans fil

L'entreprise experte dans l'audio a profité du CES 2020 pour présenter de nouveaux écouteurs sans fil. Ils ont le nom de TUNE 220TWS et JBL 300 TWS.

Voici les TUNE 220TWS. Il s'agit d'écouteur sans fil disponible en plusieurs couleurs pour toucher un plus grand public.

Proposé à 100$, ils proposent jusqu'à trois heures d'autonomie sur une seule charge, comme les AirPods, ils ont une petite boite qui les recharges quand ils sont à court de batteries, celle-ci peut contenir jusqu'à 16 heures d'autonomie et se recharge via USB-C.

Ce que vous voyez ci-dessus est un modèle un peu plus haut de gamme. Ils s'appellent les JBL 300 TWS et proposent des fonctionnalités made in JBL qu'on ne retrouve pas ailleurs.

Par exemple ?

Le mode TalkThru qui s'occupera de réduire automatiquement le volume quand quelqu'un viendra vous parler, plus besoin de déclencher vous-même la baisse du volume.



Autre fonctionnalité qui fait la différence, c'est "AmbientAware", il s'agit d'une fonction conçue pour votre sécurité. Trop de personnes utilisent leurs écouteurs avec le volume au maximum quand ils sont à vélo, en trottinette électrique.... Avec AmbientAware, vous entendrez votre musique, mais les écouteurs de JBL incluront également les sons ambiant. C'est un peu l'inverse de la réduction de bruit.

Les JBL 300TWS proposeront Amazon Alexa et Google Assistant. Ils seront également résistants à l'eau grâce à la classification IPX5

En ce qui concerne l'autonomie, là aussi ils sont supérieurs, avec 6 heures d'écoute sans interruption et un boitier offrant 14 heures d'autonomie.

Malgré, tout sur le boitier de charge, ça reste inférieur aux 24 heures d'Apple.

Disponibilité et tarif

Les JBL 300TWS seront commercialisés aux États-Unis au printemps 2020 pour un tarif de 150$ en couleurs Petroleum Navy, Thunder Purple, Glacier White et Triple Black.

Concernant les TUNE 220TWS, la commercialisation s'effectuera également à partir du printemps 2020, au tarif de 100$.

