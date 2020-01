Finalement LG proposera Apple TV sur ses télé 2018

LG rejoint ainsi Samsung et Vizio qui avaient fait l’effort d’ouvrir la nouveauté aux téléviseurs un peu plus anciens que 2019. Rappelons que la firme propose des modèles 8K dernière génération depuis quelques jours, eux aussi compatibles avec les services d’Apple. Source

Dans un communiqué, la firme assure que les modèles de 2018, 2019 et 2020 pourront accéder au service de streaming vidéo Apple TV+. Il faudra simplement attendre une mise à jour dans l’année. Par contre, nous ne savons pas si ces modèles auront droit à AirPlay 2 et HomeKit, mais cela semble logique.

Le constructeur coréen de Life is Good, aussi connu sous le nom de LG, a cédé face à la pétition qui l’opposait aux clients de téléviseurs 2018. En effet, alors que l’accord avec Apple a permis d’avoir le service Apple TV sur les écrans d’entreprises tierces, LG avait réservé la mise à jour aux clients des modèles 2019 et supérieurs.

