Mophie recharge votre iPhone et la batterie de votre voiture !

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Si vous cherchez l'accessoire ultime pour iPhone et pour votre voiture, voilà que Mophie propose un nouveau produit tout-en-un appelé le PowerStation Go. Oui, un booster pour la batterie de votre voiture et un chargeur d'iPhone sans fil Qi. Sympa puisqu'on peut aussi recharger une Apple Watch ou des AirPods.

PowerStation Go recharge la batterie des iPhone, Apple Watch, AirPods, voiture ou scooter !

La société Mophie s'est fait un nom dans les batteries externes et coques-batteries, avant de passer à l'étape supérieure avec la PowerStation Go. En plus de jouer le rôle de booster pour voiture ou scooter, l'accessoire peut servir de lampe torche. Il ne manque que le café :)



La Powerstation Go propose des voyants lumineux faciles à lire, des contrôles de sécurité intégrés et automatisés et des câbles anti-étincelles pour se brancher sur la batterie de votre véhicule. Le tout est compact et sort 44 400 mWh. Il possède deux ports USB-A pour recharger votre iPhone ou autre, sans compter la surface Qi sans fil du dessus.



Avec une sortie jusqu'à 65 Watts, la PowerStation Go peut également alimenter un PC ou Mac portable. Complet !



Le site de Mophie la commercialisera dès jeudi 9 janvier au prix de 169,99$. Reste à connaitre le prix en France.

