Les Samsung Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite sont officiels

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Décidément, Samsung semble aimer l'officialisation de produits juste avant l'ouverture de grands salons high-tech dans le monde... En général, le constructeur coréen se sert de la Mobile World Congress pour faire la présentation des nouveaux Galaxy.



Cette fois, la firme a lancé ses nouveaux Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite en marge de l'ouverture du CES 2020 à Las Vegas. Son but ? "Donner plus d’accès aux innovations Galaxy, y compris les dernières fonctionnalités de l’appareil photo, le stylet S Pen et d’autres fonctionnalités clés pour l’expression de soi et la productivité".

Samsung lance les Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite

Embarquant tous deux un écran Full HD+ de 6,7 pouces AMOLED (avec lecteur d’empreintes sous l'écran), un appareil photo avec triples modules et une batterie de 4500 mAh, les deux nouveaux appareils ont toutes les armes pour séduire.



Du côté du Galaxy S10 Lite, on retrouve un processeur Snapdragon 85, 6 ou 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Du côté photo, on note un capteur principal de 48 mégapixels (f/2,0), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4).



Pour le Galaxy Note 10 Lite, on retrouve un processeur Exynos 9810, 6 ou 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Côté photo, il est composé d'un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et d'un téléobjectif de 12 mégapixels (f/2,4).



Pour le moment, seul le Samsung Galaxy Note 10 Lite est annoncé en France pour un prix de 609 euros dès ce mois-ci.



Source