Apple a reçu une demande du FBI pour débloquer l'accès à deux iPhone

Il y a 2 heures

Julien Russo

1

Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'histoire. L'enquête du FBI est une nouvelle fois bloquée face à deux iPhone verrouillés. En effet, l'affaire concerne un tireur qui a tué 3 personnes à Pensacola en Floride. Les faits se sont passés en décembre.

Apple n'est pas coopératif

Mohammed Saeed Alshamrani possédait deux iPhone verrouillés par un code et une authentification spéciale du type Face ID/Touch ID. Quand le FBI a été confronté au blocage qui a fortement ralenti l'enquête, l'agence fédérale des États-Unis chargée de l'application de la loi a pris contact avec Apple pour trouver une solution.



Cependant c'est là que ça bloque. Apple a bien sûr communiqué toutes les informations qu'elle possède sur le tireur, cependant la firme californienne informe ne pas pouvoir donner l'accès, puisqu'elle-même ne peut pas accéder aux iPhone verrouillés.

Apple a déclaré : "Nous avons le plus grand respect pour les forces de l'ordre et nous avons toujours travaillé en coopération pour les aider dans leurs enquêtes. Quand le FBI nous a demandé des informations concernant cette affaire il y a un mois, nous leur avons donné toutes les données en notre possession et nous continuerons à les soutenir avec les données dont nous disposons."

Suite à cette situation, le FBI a essayé tous les codes imaginables, mais aucun d'eux n'est passé. Malheureusement les tentatives étaient limitées puisqu'à un moment l'iPhone se bloque sur une durée limitée et plus les tentatives aboutissent sur un échec, plus le blocage dure longtemps.



NBC News a relayé cette histoire, ce qui aide en général à faire bouger les choses. D'après le média américain, le FBI rencontre aussi la difficulté de déverrouillage d'un iPhone qui a pris une balle par Mohammed Saeed Alshamrani. Preuve en est que les informations à l'intérieur devaient fortement être intéressante pour les enquêteurs.



AppleInsider a pris contact avec le FBI pour avoir plus d'informations sur l'affaire en cours qui commence à faire polémique aux États-Unis. Le site spécialisé dans l'actualité Apple a reçu l'explication que c'est l'avocat général du FBI, Dana Boente qui a pris en charge l'affaire dans la relation avec Apple.

L'avocat a également précisé que le FBI avait fait appel à des "contacts familiers dans la communauté des fournisseurs tiers". Autrement dit, Cellebrite.



Le FBI avait déjà fait appel à cette société israélienne qui avait réussi à débloquer l'accès à l'iPhone 5C du tireur de San Barnardino qui avait entraîné la mort de 14 personnes.



Cependant, vous vous doutez bien que cela a un coût ! D'après l'agence fédérale, 900 000 dollars avait été dépensé.