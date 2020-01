OtterBox dévoile une protection d'écran antimicrobienne "Amplify Glass"

Il y a 1 heure

Alban Martin

Au CES 2020, l'accessoiriste OtterBox vient de dévoiler la première protection d'écran en verre pour iPhone avec technologie antimicrobienne intégrée enregistré auprès de l'EPA. Il s'agit de l'agence américaine de protection de l'environnement.



Le nouveau protecteur d'écran Amplify Glass offre une protection contre les rayures et les chutes ainsi que les germes.

Otterbox combat les germes sur l'écran de l'iPhone

OtterBox a dévoilé son accessoire Amplify Glass qui utilise un argent ionique exclusif infusé dans le verre pour offrir un pouvoir antimicrobien qui ne se dégrade pas avec le temps.



En plus de la conception anti-germes, OtterBox dit également qu'elle offre aux utilisateurs une résistance impressionnante aux rayures et aux chutes et qu'elle est facile à installer.



Cet accessoire pourrait être très prisé étant donné que de nombreuses études ont montré que nos téléphones sont utilisés dans des endroits où ils ne devraient pas (comme aux toilettes) et embarquent ainsi des millions de microbes et autres germes.



La promesse d'un iPhone toujours propre pourrait être complète si la protection englobait tout l'appareil. Tim Cook, à quand un iPhone traité directement anti-germe ?



OtterBox n'a pas encore divulgué d'informations sur la sortie ou le prix, mais il sera rapidement en vente.