ToTok : l'application de retour sur le Play Store, malgré l'espionnage

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

1

Si vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines, vous avez certainement dû entendre parler d'une certaine application portant le nom de ToTok.



On parle d'une app de messagerie pour s'échanger des messages écrits, vocaux et vidéos, tout en offrant une bonne alternative à FaceTime.



Seul bémol, c'est que l'application possède une phase cachée, permettant aux Émirats arabes unis d'espionner ses citoyens. Immédiatement, l'application avait été supprimée de l'App Store et du Play Store

ToTok de retour sur le Play Store...

C'est le gouvernement américain qui a démasqué la supercherie, soupçonnant un développement prévu pour les dirigeants des Émirats arabes unis, pour pouvoir espionner ses citoyens en toute tranquillité.



En quelques années, l'application a réussi à fidéliser des centaines de milliers de personnes à travers le monde, et pour être sûr que les citoyens utilisent l'application ToTok, le gouvernement avait mis en place un blocage des services similaires, notamment de WhatsApp et Facebook Messenge

Pour confirmer les soupçons, l'entreprise derrière l'application a également été démasquée, n'étant autre qu'une société de cyber-intelligence basée à Abu Dhabi.



Afin de rassurer les éventuels utilisateurs, les créateurs payaient des journalistes en échange d'un avis positif...



Giacomo Ziani, son fondateur :

Nous nions fermement cette accusation sans fondement et nous sommes profondément attristés par cette fabrication complète qui nous a été lancée. Nous nous sentons pris dans une vile conspiration contre les Émirats arabes unis, et même dans la jalousie de certaines personnes, qui ne souhaitent pas qu'une application comme la nôtre dans cette région devienne un acteur mondial.

L'application est donc de retour sur le Play Store... Est-ce qu'Apple va faire de même ?



Source