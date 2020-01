Transformer l'iPhone en Nintendo Switch grâce à Razer

Au CES, il y a deux types d'annonces. Celle qui va vous faire dire "Ok c'est pas mal. Mais bon, rien de très impressionnant" et puis l'autre qui va vous faire dire "Woaw c'est génial ! Il faut que j'achète ça.". La seconde réaction, a été un peu notre cas quand on a vu ce qu'a annoncé la marque spécialisée dans l'univers gaming "Razer".

Conçu spécialement pour les joueurs sur smartphone

Vous êtes nombreux à avoir abandonné les consoles portables de type PS Vita pour jouer sur smartphone. Il faut dire que maintenant, les écrans tactiles sont grands, avec des écrans OLED qui subliment les jeux.

Depuis iOS 13, Apple propose de jouer sur votre iPhone ou votre iPad avec une manette de PlayStation 4 ou de Xbox One, cependant tout le monde ne se balade pas avec une manette dans son sac.



C'est justement à ce moment précis que l'accessoire gaming que vient d'annoncer Razer est intéressant. La marque appelle ses manettes universelles pour mobile "Kishi". Le principe est simple, la manette vient se coller au contour du smartphone et se connecte en USB-C ou en prise Lightning. Vous l'aurez deviné, la compatibilité est à la fois pour le monde Apple, mais aussi pour celui d'Android.

Si Razer sort ce nouvel accessoire, c'est à la fois pour se lancer dans un nouveau business qui embellira son chiffre d'affaires, mais surtout pour que les personnes qui ont l'habitude de jouer aux jeux sur leur smartphone soient vraiment à l'aise dans le jeu. L'objectif premier étant d'optimiser l'expérience utilisateur.



Quand on regarde cette manette, ce nouvel accessoire certifié MFi, nous rappelle étrangement quelque chose... Vous ne voyez vraiment pas ? La Nintendo Switch bien sûr !

La marque s'est probablement inspirée de cette console portable à succès pour concevoir son nouveau produit Kishi.

Un accessoire pliable

Le but avec cette manette, c'est de vous faciliter la vie quand vous êtes en déplacement. Razer a bien insisté auprès de ses ingénieurs pour que la manette ne vous prenne pas trop de place lorsque vous l'emportez avec vous à l'extérieur de votre domicile.

L'accessoire est donc très facilement pliable et dépliable.



On retrouve sur la manette 2 joysticks, ainsi que les touches Y, B, A et X qu'on retrouve sur une manette Xbox.



Ce qu'a tenu à dire Razer pour rassurer ses futurs acheteurs, c'est que le temps de latence est très faible. Bien évidemment il est présent, mais l'entreprise qui connaît l'importance d'un tel détail a tout fait pour que celui-ci soit le plus bas possible.



Razer n'a pas été tout seul à développer ce produit, puisque l'entreprise s'est associé à Gamevice qui s'est occupé de la compatibilité avec la plupart des smartphones qui sont vendus en 2020.



