Uber et Hyundai annoncent les taxis volants pour 2023

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le CES 2020 de Las Vegas a ouvert officiellement ce mardi 7 janvier, mais déjà nous avons eu droit à de nombreuses annonces. Celle d'Uber et de Hyundai vaut le détour avec le retour des taxis volants. Cette fois, le VTC donne une date, 2023, et quelques détails techniques. Nous voilà dans le futur, les fans de science-fiction se croiront bientôt dans "Le Cinquième Élément", sauf que Bruce Willis ne conduira pas, les taxis volants seront électriques et autonomes.

Uber va lancer ses taxis volants dans trois ans

Le VTC américain s'est donc associé au constructeur sud-coréen pour produire des appareils volants. Pour nous rassurer, Jaiwon Shin, le patron de la division mobilité aérienne urbaine de Hyundai a déclaré :

Nous savons comment produire en masse des véhicules de grande qualité.

Les taxis volants seront construits exclusivement pour Uber. Les engins, plus proches d'hélicoptères que des voitures volantes, seront 100% électriques et pourront transporter jusqu’à quatre personnes.



Au départ, les taxis volants circuleront d’abord dans de très grandes villes sur de courtes durée, chose déjà évoquée il y a deux ans, toujours au CES. La date de 2023 avait déjà été avancée, elle est désormais confirmée.



Concrètement, le Hyundai S-A1 utilise une propulsion électrique distribuée et plusieurs rotors pouvant maintenir l’appareil dans les airs. Une surdimension qui permet de ne pas "tomber" en cas de défaillance sur l'un des moteurs. Sans bruit, les S-A1 peuvent voler jusqu’à 290 km/h, de quoi assurer des transports "moyens courriers" en peu de temps.



Si vous espérez le tester parmi les premiers, il faudra vous rendre aux États-Unis ou en Australie, les deux pays qui accueilleront en priorité le service. En détail, ce sont les villes de Dallas, Los Angeles et Melbourne qui se chargeront du test grandeur nature. Rassurez-vous, le prix des courses sera « abordable pour tout le monde ». Reste à savoir ce qu'abordable veut dire pour le patron de Uber.