Apple organise un concours de photos prises uniquement en mode nuit

Il y a 46 min

William Teixeira

2

L'un des points forts de l'iPhone 11 , 11 Pro et 11 Pro Max sont les photos prises dans un environnement avec faible luminosité. Ventant en permanence les mérites des photographies à travers sa campagne #ShotoniPhone. Apple réitère sa promotion, mais cette fois sous une autre forme, puisque la firme veut que ça soit vous qui participiez, à travers un concours.



Le lancement du concours est dès maintenant jusqu'au 29 janvier

Vous êtes un photographe dans l'âme ? Vous savez que vous avez du talent ? Vous voulez que votre travail soit mis en avant ? C'est exactement ce que propose Apple au gagnant. En effet, tous les propriétaires d'iPhone 11, d'iPhone 11 Pro et d'iPhone 11 Pro Max ont le feu vert de la firme californienne pour proposer leurs plus beaux clichés réalisés avec le mode nuit de l'iPhone.

En interne chez Apple, on prend les choses au sérieux puisque la firme a sélectionné un groupe de juges qui aura pour mission de sélectionner les photos qu'ils auront préférées et établira un classement.



Le gagnant aura l'immense honneur de voir ses photos postées dans la Newsroom du site d'Apple, mais également sur le compte Instagram @apple et peut-être qu'Apple s'en servira pour ses campagnes promotionnelles #ShotoniPhone qui passent régulièrement à la TV, sur internet ou sur des affiches géantes dans la rue.

Une belle reconnaissance qui en motivera plus d'un !



Source