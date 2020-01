CES 2020 : Dell présente une équivalence de la Switch surpuissante

La présence de Dell au sein du salon CES 2020 à Las Vegas se concentre sur la présentation de trois concepts, dont l'un pourrait bien faire peur à un certain Nintendo et sa Switch.



Car oui, le projet UFO, le célèbre constructeur veut réussir le pari fou que de proposer un ordinateur de jeu puissant dans une console portable, pour apporter un côté nomade.

Dell présente trois concepts durant le CES 2020

L'avenir de la marque et de l'ordinateur ? Voilà comment elle se présente :

Les PC deviendront plus intelligents, plus conscients de soi et de l’utilisateur. Les formes peuvent changer pour permettre de nouveaux modèles d’utilisation ; et comme la technologie continue d’évoluer, il en sera de même pour la façon dont nous la vivons.

C'est dans cette optique que le constructeur a fait la présentation de trois concepts : UFO, Duo, et Ori. C'est donc l'UFO qui souhaite proposer cette version portable de l'ordinateur, avec des caractéristiques impressionnantes : écran de 8 pouces d’une résolution de 1900 x 1200 px et processeur Intel Core de 10e génération.



Tout comme la Switch, les manettes sont détachables pour pouvoir jouer avec l'écran fixe, mais il est également possible de jouer avec clavier et souris.

Duet et Ori, eux, prennent la forme d'un ordinateur pliable comme le montre l'image ci-dessus.



