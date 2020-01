Foxconn dément le retrait d'un investissement de 5 milliards de dollars en Inde

Il y a 6 heures

William Teixeira

En 2015, Foxconn avait passé un accord avec le gouvernement en Inde pour investir prochainement 5 milliards de dollars dans d'une géante usine de production pour son principal client, Apple. Le ministre des Industries du Maharashtra a annoncé récemment l'abandon de ce projet.

Un projet bien maintenu

Foxconn a joué il y a quelques heures la carte de la transparence visant à rassurer l'Inde. L'investissement de 5 milliards de dollars va bien avoir lieu. En effet, Subhash Desai le ministre des Industries avait annoncé hier l'annulation de l'accord avec Foxconn prétextant un changement d'avis du sous-traitant chinois.

La déclaration du ministre au média The Hindu a révélé un désaccord en interne entre Apple et Foxconn sur cet investissement colossal : "L'engagement d'investissement pris par Foxconn ne se concrétise pas. Il ne se concrétisera pas non plus à l'avenir. La conjoncture économique mondiale, les meilleurs résultats de ses concurrents et les désaccords internes avec Apple ont fait en sorte que l'entreprise n'a pas pu prendre une longueur d'avance."



Suite à cette déclaration, la déception a été immédiate en Inde, puisque de nombreuses personnes attendaient justement l'ouverture des postes que cela allait générer. C'était un nouveau dynamisme pour la région où Foxconn prévoyait de s'installer !



Étonné de cette déclaration, Foxconn a tenu à remettre les choses au clair, l'entreprise a nié la déclaration du ministre. L'entreprise a affirmé que les allégations autour de "conflit en interne avec Apple" sur cet investissement sont complètement erronées. L'entreprise affirme que les relations avec la firme californienne sont excellentes.



Foxconn a affirmé être toujours intéressé par l'Inde pour son investissement de 5 milliards de dollars ayant pour but d'y installer une géante usine. La coopération avec Apple à ce sujet est toujours d'actualité.



