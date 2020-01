Podcast : La petite révolution de Spotify pour les annonceurs

Il y a 3 heures

William Teixeira

Réagir

Si vous êtes utilisateur de Spotify avec l'abonnement gratuit, vous savez probablement que les publicités peuvent être nombreuses au sein des podcasts. Après une année 2019 riche en nouveauté, les podcasts vont continuer à évoluer pour cette année. Il ne s'agit pas là d'une "révolution" pour l'abonné, mais plutôt pour l'annonceur.

Une nouvelle visibilité

C'est nouveau. La publicité que vous entendrez bientôt dans les podcasts sur Spotify va devenir un véritable tracker ambulant. En effet, le service de streaming va intégrer dans les contenus, la technologie appelée "Streaming Ad Insertion". L'intérêt est de permettre aux annonceurs des rapports bien plus précis et détaillés.



D'ici les prochains mois, les annonceurs qui souhaitent que leurs publicités soient entendues dans les podcasts auront les impressions réelles des publicités, la fréquence à laquelle celle-ci a été écoutée, mais aussi des informations sur les abonnés qui auront écouté la publicité (cela comprend l'âge, le sexe, le type d'appareil et le comportement de l'abonné pendant l'écoute). Toutes ces informations qui seront partagées avec les annonceurs seront anonymes.

Un début progressif

La technologie Streaming Ad Insertion ne sera pas disponible pour tous les podcasts. La plateforme de streaming va d'abord l'utiliser pour ses propres émissions originales et exclusives.



Ce nouveau système que va proposer Spotify aux annonceurs permettrait très probablement d'apporter un argument en plus pour convaincre le créateur de la campagne publicitaire de la démarrer sur Spotify plutôt que chez un concurrent. Ce qu'adorent en général les entreprises c'est le suivi de l'activité des publicités, cela leur permet de rendre plus efficaces leurs prochaines campagnes publicitaires et de voir le profil qui est le plus réceptif.



Spotify a affirmé que pour les abonnés cela ne changera rien. Vous ne verrez même pas la différence avec les publicités que vous avez chaque jour quand vous écoutez un podcast.

Source











Télécharger l'app gratuite Spotify