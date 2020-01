Bose s'excuse du retard et annonce Airplay 2 sur différents produits

Voilà qui devrait rassurer les clients actuels amateurs des produits de la Pomme ! Et Bose va encore plus loin, puisque la firme annonce l'arrivée d'Airplay 2 "fin février 2020" pour certains produits existants. Voici la liste :

Nous avions bien l'intention de sortir Airplay 2 en 2019 et nous nous excusons qu'il n'ait pas été lancé dans ce délai. Soyez assuré que nous travaillons toujours très dur pour apporter Airplay 2 aux enceintes SoundTouch et apprécions votre patience.

C'est via son forum communautaire, permettant à ses clients de demander de l'aide, que le géant du son Bose a publié un communiqué autour de l'absence d'Airplay 2 au sein de ses produits. Le billet débute par des excuses, car la technologie était prévue pour être implémenté au cours de l'année 2019, sans que cela ne soit fait. Pourtant, Bose assure travailler dur pour l'arrivée d'Airplay 2 au sein de ses produits, en indiquant (enfin) une date officielle.

