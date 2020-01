Un brésilien sauvé grâce à son Apple Watch

Le brésilien prend la décision d'aller aux urgences pour avoir l'avis d'un expert. À l'accueil de l'hôpital, il va tendre son poignet à la réceptionniste pour qu'elle constate ce que lui disait l'Apple Watch depuis plusieurs heures . Bien évidemment, elle comprend que ce que lui dit Jorge est grave et l'accompagne dans une salle où un médecin est disponible . Après plusieurs diagnostics qui ont duré de longues minutes, les appareils professionnels du centre hospitalier confirment exactement ce qu'avait trouvé l'Apple Watch. Les médecins ont expliqué qu'il faisait de la tachycardie . Il s'agit d'une maladie peu connue , mais qui est assez fréquente dans les problèmes cardiovasculaires. La tachycardie est une maladie qui peut faire battre le coeur jusqu'à 400 battements de coeur par minute . Un rythme hallucinant qui empêche le coeur de pomper le sang efficacement comme il le fait d'habitude. En général, cette maladie est provoquée la plupart du temps par une hypertension . Dans la logique des choses, les premiers symptômes apparaissent par des vertiges, des respirations courtes, des faiblesses soudaines, des palpitations, des étourdissements... Cependant, Jorge n'avait rien de tout cela . Il était donc impossible sans l'Apple Watch qu'il comprenne que son coeur avait un problème.

Immédiatement, il a compris que quelque chose de grave se passait avec son coeur. Avant d'aller à l'hôpital, il va entrer chez lui pour voir si ce n'est pas lui qui est dans un état de stress inconsciemment. Il va s'allonger , allumer la TV et penser à autre chose. Cependant, les rythmes des battements de son coeur ne diminuent pas et se stabilise à 160 BPM .

Après une journée dans la magnifique ville de São Paulo , Jorge Freire Jr. marchait tranquillement dans la rue pour rejoindre son véhicule et rentrer à son domicile, quand soudainement l'Apple Watch s'est mis à lui envoyer une alerte en vibrant violemment . Celle-ci lui avertissait du danger qu'elle avait détecté. En effet, la montre connectée d'Apple avait enregistré un rythme du battement de son coeur supérieur à 140 BPM pendant une durée de plus de 10 minutes . Doutant de la véracité de la notification qui lui paraissait un peu surprenante étant donné qu'il se sentait bien, Jorge Freire Jr. a vérifié sur l'application watchOS " Heart Rate " qu'il avait déjà installée auparavant, celle-ci lui a confirmé ce que lui indiquait l'Apple Watch. À l'ouverture de l'app, il a directement vu " 170 BPM ".

L'année 2020 vient à peine de commencer et voilà déjà le premier sauvetage minutieusement orchestré par le talent de l'Apple Watch. Cette fois, ça se passe au Brésil, l'histoire est comme à chaque fois fantastique et provoque l'admiration du monde de la médecine !

