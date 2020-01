Les Hearthstone Masters 2020 sont annoncés

Guillaume Gabriel

S'il y a bien un jeu mobile qui a la cote du côté esport, c'est Hearthstone (v16.0.38203, 1,9 Go, iOS 9.0) ! Et la bonne nouvelle, c'est que l'année 2020 risque de repartir de plus belle : Blizzard vient d'annoncer une association à l'ESL et à la Dreamhack pour proposer des compétitions dans le monde entier, avec des centaines de milliers de dollars à la clef !



Une bien belle évolution par rapport à 2019 qui a connu trois Masters Tours à Las Vegas, Séoul et Bucarest.

Les Hearthstone Masters 2020 évoluent

Cette année, ce sont pas moins de six Masters Tours qui auront lieu, avec une dotation d’au moins 250.000 dollars, et un système de financement participatif viendra gonfler les récompenses de chaque événement.



Voici les détails des Masters Tours 2020 :

Masters Tour 1 – Arlington, Texas – 31 janvier 2020 – 2 février 2020 Période de qualification : 3 octobre 2019 – 24 novembre 2019

– Arlington, Texas – 31 janvier 2020 – 2 février 2020 Masters Tour 2 – Bali, Indonésie – 20 mars 2020 – 22 mars 2020 Période de qualification : 12 décembre 2019 – 26 janvier 2020

– Bali, Indonésie – 20 mars 2020 – 22 mars 2020 Masters Tour 3 – Jönköping, Suède – 12 juin 2020 – 14 juin 2020 Période de qualification : 6 février 2020 – 29 mars 2020

– Jönköping, Suède – 12 juin 2020 – 14 juin 2020 Masters Tour 4 – Asie-Pacifique, lieu à préciser (juillet/août) Période de qualification : 2 avril 2020 – 24 mai 2020

– Asie-Pacifique, lieu à préciser (juillet/août) Masters Tour 5 – Montréal, Canada – 11 septembre 2020 –13 septembre 2020 Période de qualification : 4 juin 2020 – 26 juillet 2020

– Montréal, Canada – 11 septembre 2020 –13 septembre 2020 Masters Tour 6 – Espagne, lieu à préciser (décembre) Période de qualification : 6 août 2020 – 27 septembre 2020

– Espagne, lieu à préciser (décembre)

Pour en savoir plus sur l'eSport de Hearthstone, rendez-vous sur le site officiel.

