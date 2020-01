Magic ManaStrike : les préinsciptions sont ouvertes

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

C'est donc parti : les préinscriptions pour le nouveau jeu de Netmarble sont ouvertes depuis aujourd'hui ! Pour rappel, le studio a travaillé sur un nouveau jeu mobile provenant de l'univers de Magic: The Gathering.



Portant le nom de Magic: ManaStrike, on parle d'un jeu de stratégie en temps réel qui donne vie aux sortilèges et aux personnages des célèbres cartes.

Magic: ManaStrike ouvre ses préinscriptions

Netmarble Corp. a annoncé aujourd’hui que les préinscriptions pour Magic: ManaStrike ont commencé, permettant d’obtenir des récompenses dans le jeu, telles que de l’or, des gemmes, des emojis, et bien plus encore.



En effet, les joueurs obtiendront de l’or (monnaie du jeu), des gemmes (monnaie premium), une icône de joueur, et cinq emojis Planeswalkers, un thème emblématique de Magic: The Gathering.

Magic: ManaStrike est un jeu de combat sur portable avec un tout nouveau style. Après avoir été vaincu par les Planeswalkers, le plus puissant antagoniste de Magic: The Gathering, Nicol Bolas, décida de créer un univers parallèle afin de découvrir les faiblesses des Planeswalkers. Les joueurs feront donc un pacte avec Nicol Bolas afin de lui fournir des données de combat en contrôlant les Planeswalkers et d’autres unités de combat provenant de son univers.

Le jeu proposera un gameplay simple, tactique et stratégique, dans lequel les joueurs collectionneront des cartes et améliorent leurs unités de combat pour parfaire leur style de jeu et leur stratégie individuelle.



Pour l'inscription, c'est par ici que ça se passe !