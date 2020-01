Salto : le service de streaming français sortira en septembre

Le futur Netflix français, SALTO, vient de dater sa sortie. Le rendez-vous est pris pour le mois de septembre 2020, mais avec un gros bémol. En effet, le service de streaming premium créé par TF1, France Télévisions et M6 ne sera pas un réel concurrent du géant américain.

Salto sortira en septembre 2020

Salto se lancera donc dans l'arène du streaming vidéo à la demande à la rentrée scolaire prochaine. D'après les informations de Challenges, il s'agira d'un agréga de services de replay comme MYTF1, France.tv et M6Play avec des exclusivités, plutôt qu'un énième fournisseur de contenus. Plusieurs groupes comme Arte ou Altice seront inclus.



On y apprend qu'une bonne dizaine de catégorie vous permettront de trouver une émission ou un film à regarder, en attendant d'en savoir plus sur le contenu en lui-même.



Notez que les programmes exclusifs le seront que pendant une période et que l'investissement de départ est d'environ 120 millions sur les trois premières années.

Une jolie somme qui n'est pourtant pas au niveau des cadors américains qui sortent des milliards chez année. Pour Delphine Ernotte, Salto sera qu'un « complément », l'autre raison étant les limitations imposées comme le fait de devoir inclure au moins 40% de contenus des partenaires et ne pas être installé sur les box opérateurs.

Difficile d'imaginer un avenir radieux face à Netflix, Apple TV+ et autre Disney+...

