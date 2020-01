Tim Cook récompensé par l'Irlande pour l'investissement d'Apple

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar remettra à Cook la distinction, selon IDA Ireland, l'agence d'investissement du pays. La décision de l’Irlande de décerner un prix à Apple pourrait provoquer quelques réactions, notamment après l'amende de 13 milliards d'euros de la Commission Européenne, malgré le fait que la firme soit l'un des plus gros employeurs du pays. Sans parler du raté du data-center en fin d'année dernière. Le même jour, on notera que le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, fera une apparition publique à Bruxelles, où il doit prendre la parole au groupe de réflexion Bruegel sur le développement de l'intelligence artificielle responsable. C'est aussi le cas de Brad Smith de Microsoft. Trois des GAFAM seront présents en même temps dans quelques jours en Europe, alors qu'ils font l'objet de vives critiques sur leurs montages financiers ainsi que leur politique de collecte de données. Source

