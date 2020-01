Le gouvernement américain recommande d'installer la dernière version de Firefox

Julien Russo

Il est assez rare de voir un gouvernement s'exprimer sur une mise à jour d'un logiciel. Cependant, celui des États-Unis n'a pas hésité une seule seconde pour avertir de la dangerosité de l'avant-dernière version de Firefox. Le département de la Sécurité intérieure a recommandé aux américains de mettre à jour leur navigateur internet.

Une sécurité critique

D'après l'oeil attentif du département de la Sécurité intérieure aux États-Unis, une multitude d'attaques informatiques profiteraient d'une faille du navigateur internet. Une faille qui aurait été découverte trop tard par les équipes de Mozilla, mais qui aurait très vite été exploitée par les hackers.



Le département américain a informé : "Mozilla a publié des mises à jour de sécurité pour corriger une vulnérabilité dans Firefox et Firefox ESR. Un hacker pourrait exploiter cette vulnérabilité pour prendre le contrôle d'un système affecté. Cette vulnérabilité a été détectée dans de plusieurs expérimentations."

Ce problème de sécurité ne concerne pas seulement les utilisateurs américains, l'international dont la France est aussi concernée. Il est recommandé d'aller installer la dernière mise à jour du navigateur le plus rapidement possible. Pour faire cela, il faut cliquer dans le menu Firefox en haut à gauche de votre Mac et aller dans "À propos de Firefox".



