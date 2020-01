Hearthstone : le Réveil de Galakrond prévu pour le 21 janvier

Nouvelle grosse mise à prévoir du côté du célèbre jeu de cartes Hearthstone (v16.0.38203, 1,9 Go, iOS 9.0) avec l'arrivée prochaine d'une extension portant le nom de Réveil de Galakrond.



Au programme, un scénario passionnant qui amènera 24 combats haletants et 35 nouvelles cartes à collectionner. Si l'update arrive le 21 janvier prochain, il est d'ores et déjà possible pour les joueurs de préacheter l’extension avec quelques bonus à la clé.

Hearthstone va lancer une nouvelle aventure

Quoi de mieux pour conclure l'année du dragon que l'arrivée de l'extension Réveil de Galakrond et sa nouvelle histoire qui se séparera en deux aventures distinctes, et 8 chapitres.

Dans l’une, les joueurs combattront aux côtés de la Légion de M.A.L. pour mettre à exécution le plan machiavélique du prince Rafaam : ressusciter Galakrond, le père des dragons. Dans l’autre campagne, les joueurs mèneront l’intrépide Ligue des explorateurs pour déjouer les plans du M.A.L. et sauver le monde.

Et pour boucler cette année, l'aventure reprendra son format classique avec 35 nouvelles cartes à gagner en faisant face à des boss uniques à affronter avec des decks préconstruits.



Chaque chapitre sera disponible individuellement pour 6,99 € ou 700 pièces d’or en jeu, ou dans un pack complet au prix de 19,99 €.

