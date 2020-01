Apple veut que votre MacBook se réveille sans que vous ayez besoin de le toucher

Julien Russo

En 2009, Apple a déposé un brevet à propos de la sortir de veille de ses Mac. L'objectif décrit était de réveiller un MacBook, un iMac, une TV ou tout autre pareil sans avoir besoin de le toucher. À l'heure actuelle, vous pouvez sortir de veille votre MacBook soit en l'ouvrant ou en touchant le clavier ou le trackpad si celui-ci est déjà ouvert. Les choses pourraient prochainement changer.

Une intégration de la technologie dans les prochains Mac ?

Pourquoi parle-t-on d'un brevet déposé en 2009 ? Il y a une raison à cela. Apple a relancé l'idée à travers un nouveau brevet enregistré la semaine dernière dans le registre de l'USPTO. La différence c'est que le brevet de 2020 est plus précis et on peut apercevoir une nette différence au niveau des technologies que prévoient d'exploiter les ingénieurs de l’équipe Mac.



Dans le nouveau brevet, Apple détaille des techniques permettant d'ajuster l'état de veille d'un appareil informatique. La firme californienne chercherait dans un premier temps à réduire le délai : veille > fonctionnement, quand l'utilisateur souhaite utiliser son MacBook ou son iMac.

Apple explique que si aujourd'hui le Mac prend plusieurs secondes à sortir de veille c'est à cause du démarrage des composants internes, ils sont nombreux et il faut qu'ils répondent tous avant que l'écran s'allume.

Les ingénieurs de la firme californienne travailleraient donc sur des capteurs qui communiqueraient avec le logiciel du Mac. Dès que ces capteurs détecteraient la présence de l'utilisateur, le Mac préparerait sa sortie de veille avant que vous le touchiez.

Vous allez alors me dire, mais quels serait ces capteurs ?



Il pourrait s'agir par exemple de capteurs de proximité, de capteurs de lumière, d'accéléromètres, des gyroscopes, des capteurs d'images ou des microphones.

Tout ce qui est imaginable pour détecter la présence très proche de l'utilisateur. Par exemple l'accéléromètre pourrait servir à détecter quand vous prenez en main votre MacBook. Les capteurs de proximité à détecter quand vous vous installez devant votre iMac.



Le brevet qu'a déposé Apple en 2009 était très limité dans les explications. Il faut dire qu'à cette période, la firme californienne avait d'autres préoccupations plus urgentes... On retrouvait par exemple dans ce brevet des détails sur des capteurs et des faisceaux infrarouges qui étaient présents pour détecter la présence d'un utilisateur qui s'apprêtait à toucher à un appareil Apple.



Dans le brevet de 2020, la firme apporte des technologies supplémentaires et plus modernes comme la reconnaissance faciale (jusqu'à une distance de 1,52 mètre). Cela servirait à voir si l'utilisateur qui s'approche de l'appareil est bien l'utilisateur propriétaire, si c'est le cas, le Mac pourrait s'allumer.

Apple confierait une grande responsabilité à Siri

En fouillant un peu plus dans le brevet, il est noté parmi les nombreuses lignes, qu'Apple trouverait un rôle à Siri. En effet, l'assistant vocal resterait actif en permanence pour détecter les bruits dans la pièce. L'utilisateur pourrait aussi sortir de veille son iMac/MacBook via la voix avec la commande "Dis Siri, allume le Mac".



