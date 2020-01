Un nouveau Mac A2289 enregistré par Apple : 13" et nouveau clavier ?

Si le MacBook Pro 15 pouces, qui est au passage passé à la taille de 16 pouces, a déjà eu le droit à sa mise à jour et à son nouveau clavier, il n'en est rien du côté de son petit frère. Seulement, le 13 pouces pourrait avoir le droit très prochainement à son nouveau Keyboard puisque Apple vient d'enregistrer un nouvel appareil sous macOS Catalina. Reste désormais à savoir quand ce dernier sera commercialisé, même s'il y a de fortes chances que ce soit durant le premier trimestre de cette année. Source

Petit nouveau à venir du côté d'Apple ? C'est ce qu'on pourrait croire, puisque la Pomme vient d'enregistrer un nouveau Mac auprès de la Commission économique eurasienne. Ainsi, dans la base de données, on peut y retrouver un appareil numéroté A2289... Mais, comment être sûr qu'il s'agit d'un Mac ? Tout simplement car le produit tourne sous macOS Catalina.

