Steam Link : une mise à jour axée sur les contrôles

Il y a 2 heures

Alban Martin

Nouvelle mise à jour pour l'app Steam Link (v1.1.47, 29 Mo, iOS 11.0), qui apporte de nombreuses petites améliorations aux joueurs mobiles en mal de titres PC.



Oui, Steam Link permet de jouer sur iPhone ou iPad à ses jeux Steam. Alors qu'Apple avait mis un temps fou à accepter l'app de Valve (en la refusant d'abord), les joueurs peuvent désormais en profiter au maximum.

Steam Link : tout pour les joueurs

Depuis que l'application ait été approuvée, elle a été mise à jour à plusieurs reprises avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. De quoi rendre jaloux les possesseurs de l'appli Steam principale qui est plutôt délaissée sur Mac.



Ce week-end, Valve a donc lancé une nouvelle mise à jour pour l'application iOS qui ajoute de nouvelles fonctionnalités astucieuses, notamment sur la partie contrôle.



La version 1.1.47 ajoute effectivement des paramètres globaux pour les contrôles du gyroscope, du retour haptique et de la transparence des touches. La nouvelle version nous propose également un nouveau raccourci à quatre doigts pour faire apparaître le menu en superposition dans les jeux.



Toujours dans l'idée d'améliorer l'expérience, Valve introduit de meilleures options pour la vitesse du trackpad et les options de zoom dans l'application pour ceux qui utilisent les commandes tactiles. Il va être intéressant de voir comment Steam Link et autre Rainway récemment présenté s'améliorent au fil du temps. On rappelle que Rainway est une sorte de concurrent qui permet de streamer tous ses jeux PC Windows, alors que Steam Link se contente de la bibliothèque de Valve.

