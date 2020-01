En réalité, le « Mode Pro » sera l’opposé du « Mode économie d’énergie », il s’annonce être gourmand en énergie. Pour l’instant, la fonction est en phase de bêta et devrait voir le jour prochainement. Ça serait en tout cas un bon point pour le MacBook Pro et les clients professionnels qui recherchent de la puissance dans un Mac. En ce qui concerne la compatibilité, elle ne devrait concerner que les MacBook, aucune trace de l’arrivée de cette fonctionnalité n’a été trouvée pour l’iMac. Ce sont les MacBook récents qui devraient être compatibles avec le Mode Pro ! Source

Vos applications peuvent aller plus vite, mais l'autonomie risque d'être réduite et le bruit des ventilateurs pourrait augmenter.

Cette nouveauté s’annonce être révolutionnaire pour les utilisateurs de MacBook. À travers le mode Pro, Apple va débloquer toutes les performances du MacBook qui sont limitées pour préserver l’autonomie. L’utilisateur pourra donc activer cette fonction pour « débrider » son appareil et profiter pleinement des performances que peut apporter, par exemple, un MacBook Pro. Dans cette nouveauté, la firme californienne prévoit quand même d’envoyer une notification à l’utilisateur pour qu’il soit conscient que son autonomie risque de vite chuter. Voici le message qui pourra être visible lors de l’activation du mode :

Quand une nouvelle bêta de macOS est disponible, plusieurs personnes fouillent dans les lignes de codes pour détecter de potentielles nouveautés qui sortiront prochainement. Et justement, dans la bêta de macOS 10.15.3, quelque chose de très intéressant a été détecté : un mode Pro pour le MacBook.

