TikTok : bientôt un espace Discover pour se rapprocher de Snapchat

Le réseau social TikTok va donc lancer un nouvel espace au sein de son application, afin de mettre en avant du contenu exclusif produit par des annonceurs, mais également une sélection de vidéos populaires réalisées par les utilisateurs. Au vu de l'explosion de la plateforme, les annonceurs devraient se pointer en masse pour avoir la possibilité de s'offrir de la visibilité, et ce, malgré les affaires de commentaires déplacés qui ont lieu ces derniers temps. Source

Décidément, Snapchat semble inspirer les différents réseaux sociaux, et ce n'est pas TikTok (v14.5.0, 357 Mo, iOS 9.3) qui dira le contraire. En effet, la célèbre plateforme qui continue d'attirer les jeunes vient d'annoncer l'arrivée d'un nouvel onglet au sein de l'application : baptisée Explore, cette dernière devrait quelque peu vous faire penser à Discover. Car oui, dans cet espace, nous allons pouvoir y retrouver du contenu original produit par des partenaires, de quoi offrir de la visibilité à de nombreux annonceurs.

