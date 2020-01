L'Apple Watch détecte une tachycardie à un Youtuber populaire

Guillaume Gabriel

Encore une histoire où l'Apple Watch enfile une cape de super-héros et se sert de ses connaissances et fonctionnalités pour informer son porteur d'un danger. Pour cette histoire, nous nous rendons aux États-Unis, et plus particulièrement à Washington, lieu de résidence d'un certain Joel Telling.



Ce dernier a la particularité d'être Youtuber spécialisé dans l'impression 3D et commence à se faire un petit nom du haut de ses 300 000 abonnés.

L'Apple Watch lui détecte une tachycardie liée au stress

Mais quand on est sous une petite lumière et qu'on souhaite aller toujours plus haut, on est forcément soumis au stress, et c'est le cas de Joel qui va l'apprendre par sa montre.



En effet, cette dernière l'alerte que depuis plus de 10 minutes, sa fréquence cardiaque a dépassé les 120 battements par minute, l'appelant à se rendre aux urgences.



Chose faite par le jeune homme, qui une fois sur place, apprend qu'il souffre de tachycardie : autrement dit, un coeur qui bat bien trop vite au repos. Aucune anomalie n'a été détectée, affirmant que le problème provenait «du stress et la déshydratation des voyages récents».



Traitée tardivement, la tachycardie peut entraîner une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou même la mort. Une histoire qui, heureusement, finit bien !



Si jamais vous voulez voir sa chaine Youtube, c'est par ici.



